La Vaslui, mielul latră. Ce le-au transmis consumatorilor inspectorii DSVSA Inspectorii Direcției Sanitar – Veterinare (DSVSA) Vaslui le-au transmis consumatorilor sa fie atenți ce cumpara inainte de Paste, deoarece sunt vandute animale moarte și tranșate sau chiar carne de caine in loc de carne de miel sau oaie. Nu este deloc o gluma și nici singurul caz de acest fel, pentru ca de-a lungul timpului au mai fost consemnate situații similare. Inspectorii DSVSA atenționeaza ca este recomandabil ca achiziția carnii sa se faca din spații special amenajate, iar aceasta trebuie sa aiba ștampila de control sanitar-veterinar, dar și organele și capul nedetașate. „Siguranța alimentara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

