Stiri pe aceeasi tema

- In cei 45 de ani, Alexandru "Alecu" Mereuța a jucat timp de 65 de ani o paleta impresionanta de personaje, pe scena Teatrului din Constanța. "Astazi ne desparțim, cu regrete și cu duioase amintiri, de ALEXANDRU MEREUȚA, cel mai longeviv actor al Teatrului de Stat Constanța. Bland, vorbareț, mereu…

- Pasiunea lui chef Florin Dumitrescu pentru muzica e deja un lucru bine cunoscut. Juratul de la Chefi la Cuțite a cochetat cu scena sub diverse forme sau apariții, așa ca publicul ii cunoaște și abilitațile vocale.

- O poveste extrem de interesanta are statueta votiva a lui Hercule, o piesa intrata in colecțiile Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. Statueta a fost descoperita accidental, cu prilejul unor excavari masive ale traseului strazii Dacilor din cartierul Partos de astazi pentru introducerea unor…

- Silvia Stoiana a lansat o noua piesa care se va regasi pe albumul ei de debut, melodia „Ține-ma de mana“ continuand seria melodiilor pop cu mesaj optimist lansate de studenta Facultații de Muzica și Teatru din orașul nostru. „Am scris aceasta piesa sensibila din dorința de a incuraja cuplurile sa nu…

- Tanarul turdean, Valeanu`, a lansat o noua melodie pe YouTube, de data aceasta in colaborare cu Alex Aitonean. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Lungmetrajul „The Father”, cu Anthony Hopkins si Olivia Colman in distributie, care a avut premiera mondiala la Sundance 2020, va fi proiectat in deschiderea editiei de anul acesta a festivalului international de film independent Anonimul, care va avea loc intre 12 si 16 august, la Sfantu Gheorghe…

- In 1975, Rod Stewart lansa piesa “Sailing” ca prim single de pe albumul “Atlantic Crossing”, al șaselea din cariera solo și primul inregistrat in Statele Unite. Pana atunci, el inregistrase doar in Marea Britanie. Melodia avea sa devina cel mai mare hit a lui Rod Stewart in Marea Britanie. Piesa genereaza…