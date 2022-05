Stiri pe aceeasi tema

- Kim Kardashian, 41 ani și Pete Davidson, 28 de ani, formeaza unul dintre cele mai controversate cupluri de la Hollywood, iar daca actorul va dori sa o ia de soție pe fosta lui Kanye West, va trebui sa semneze un contract foarte serios care ofera control complet brandului Kardashian. Pete Davidson va…

- Leul este un semn masculin, fix, de foc, guvernat de Soare. Nu este mirare ca este una dintre cele mai stralucitoare semne ale zodiacului. Nativii din zodia Leului se aseamana cu astrul care le guverneaza destinul: sunt mereu in centrul atentiei, unici si indispensabili pentru cei din viața lor.Ce il…

- Kim Kardashian a confirmat in mod oficial relația cu actorul de comedie Pete Davidson. Dupa ce a fost declarata singura de un judecator, in cadrul procesului de divorț de Kanye West, vedeta a vorbit deschis despre noul ei iubit. Fosta soție a rapperului a dezvaluit ca Pete și-a gravat numele ei pe piept.

- Pete Davidson, in varsta de 28 de ani, iubitul lui Kim Kardashian, este in negocieri pentru a zbura in spatiu cu Blue Origin, iar lui i se va alatura fondatorul Amazon, Jeff Bezos. Nu a fost stabilita o data, dar calatoria lor in spatiu ar putea avea loc

- Actorul american de comedie Pete Davidson, care apare tot mai des in tabloidele internationale dupa ce a dezvaluit ca are o relatie cu vedeta de reality-show Kim Kardashian, va zbura saptamana viitoare pentru cateva minute in spatiu la bordul unei rachete fabricate de Blue Origin, au anuntat luni…

- Addison Rae a postat o fotografie cu iubitul sau. Aceasta ține mereu legatura cu fanii prin intermediul contului de Instagram. Imaginea cu cei doi a fost facuta in Franța, cand indragostiții au luat parte la Saptamana Modei de la Paris.

- Valul de jigniri si atacuri la adresa lui Pete Davidson, lansate de Kanye West (44 de ani), in weekend, nu a ramas fara ecouri. Kim Kardashian i-a trimis o serie de mesaje disperate, pe care rapper-ul le-a facut publice, iar actual iubita, Julia Fox, a decis sa puna punct relatiei de doar doua luni…

