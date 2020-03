Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 20 martie, a fost aprobata de catre Ministerul Sanatații achiziționarea unui aparat ”Real Time PCR” pentru județul Buzau, aparat ce va ajuta la testarea cat mai rapida a persoanelor suspecte de coronavirus. Acesta va fi amplasat in cadrul Direcției de Sanatate Publica, avand o valoare de 300.000…

- Solicit Consiliului Județean Alba achiziționarea in regim de urgența de aparatura medicala necesara Spitalului Județean de Urgența Alba in contextul epidemiei de #CoronaVirus : Ventilatoare de inalta performanța cu conectare la sursa de oxigen. Aparat de analiza a probelor biologice prin tehnica Real…

- Astazi, 17 martie, in cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Argeș, a fost aprobata alocarea sumei de 550 mii lei pentru achiziționarea unui sistem real – time PCR și kit-ul pentru detecția COVID-19 (coronavirus). De asemenea, s-au gasit soluții pentru suplimentarea bugetelor Spitalului…

- Violeta Stoica La propunerea președintelui Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, ieri s-a aprobat rectificarea bugetului, in cadrul unei ședințe de indata a deliberativului prahovean, pentru alocarea de urgența a fondurilor necesare achiziționarii aparaturii medicale destinate Spitalului Județean…

- Directia de Sanatate Publica, Institutia Prefectului, Consiliul Judetean si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta au identificat o noua masura de prevenire a extinderii epidemiei cu CoVid-19. Astfel, din bugetul Spitalului Judetean de Urgenta, va fi achizitionat un echipament Real-Time PCR. Prin…

- Testele pentru coronavirus se vor face la Brasov. Pacientii nu mai sunt dusi la Bucuresti! Spitalul Clinic de Boli Infectioase a fost declarat centru de testare. Echipament complet de biologie moleculara Real Time PCR Testele pentru coronavirus se vor face de acum la Brasov, la Spitalul…

- La momentul actual la nivelul județului Valcea sunt in izolare la domiciliu un numar de 223 persoane, 2 persoane in carantina și 4 persoane internate in secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Valcea. Testele efectuate persoanelor internate au fost negative.

- Direcția de Sanatate Publica a precizat, vineri, intr-un comunicat de presa, ca: „la nivelul județului Vrancea, situația persoanelor care au calatorit in zonele de risc este urmatoarea: sunt un numar de 120 de persoane cu recomandarea de izolare la domiciliu 14 zile, fara simptomatologie specifica.…