Numarul angajatilor a crescut cu 0,5% in zona euro si in UE, in trimestrul patru din 2021, comparativ cu precedentele trei luni, conform datelor publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), citat de Agerpres.

Președintele Klaus Iohannis transmite un mesaj prin care arata faptul ca Romania sprijina total integrarea Ucrainei, a Republicii Moldova și a Georgiei in Uniunea Europeana.

Romania prin vocea ministrului Energiei Virgil Popescu, alaturi de Bulgaria și Grecia, au solicitat joi, 24 februarie, convocarea unui consiliu extraordinar al miniștrilor Energiei, dupa ce joi dimineața Rusia a atacat Ucraina.

Pretul pe metru patrat al locuintelor din Romania este subevaluat cu aproximativ 30% comparativ pretul afisat in alte piete imobiliare din Europa, arata un raport realizat de Social Monitor la solicitarea Nordis Group, conform mediafax.ro.

Lucrarile de constructii au scazut cu 3,9% in zona euro si cu 1,8% in Uniunea Europeana, in decembrie, comparativ cu perioada similara din 2020, Romania fiind printre state membre UE care au raportat cresteri, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), conform Agerpres.

Romania se afla in plin recensamant al populației și locuințelor, evenimentul statistic al anului! Aproape 20.000 de posturi de recenzori, recenzori șefi și coordonatori sunt puse la dispoziție pentru a fi ocupate, iar plata este una generoasa.

Productia industriala a crescut cu 1,6% in zona euro si cu 2,5% in Uniunea Europeana in decembrie 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, iar Malta, Irlanda, Cehia, Germania, Franta si Romania au inregistrat cea mai semnificativa scadere, arata datele publicate miercuri de Oficiul European