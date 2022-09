Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura din Moscova a avertizat, miercuri, ca persoanele care participa la mitinguri ”ilegale” vor fi pedepsite conform legislației ruse in vigoare, informeaza agenția rusa de presa TASS. Avertismentul vine in contextul in care mișcarea rusa „Vesna” a facut apel la proteste in Federația Rusa fața…

- Vladimir Putin susține ca va ”folosi orice mijloace” pentru a apara țara, amenințand ca Rusia deține arme nucleare. ”Vom folosi toate resursele pe care le avem pentru a ne apara poporul”, a spus liderul rus, miercuri dimineața, intr-un discurs in care a anunțat mobilizarea parțiala. ”NATO a discutat…

- Boboteaza si Sfantul Ioan, adica 6 și 7 ianuarie, ar putea fi zile libere, potrivit unui proiect de lege inițiat și depus in Parlament de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si de liderul grupului deputatilor PSD, Alfred Simonis. Potrivit datelor oficiale furnizate de ultimul recensamant…

- Fosta campioana olimpica la gimnastica ritmica, Alina Kabaeva, nu este nici amanta si nici sotia secreta a presedintelui rus, Vladimir Putin, astfel cei doi nu sunt un cuplu si nu au niciun copil impreuna, potrivit deputatului rus Ilia Ponomariov. Acesta este un fost membru al opoziției din Rusia și…

- Politologul Serghei Markov, un apropiat loial al liderului de la Kremlin, a afirmat ca „peste jumatate” dintre ministrii rusi vor sa-l destituie pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, relateaza Daily Star. Intr-un interviu acordat publicatiei rusesti Kazan Business Gazeta, fostul consilier apropiat…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, sustine ca Moscova nu a vazut nicio dorinta din partea Ucrainei de a se conforma conditiilor a ceea ce el a descris drept un acord de pace preliminar convenit in martie, relateaza The Guardian. Intr-un dialog televizat cu reporterii dupa vizita in Iran, Putin a fost…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost ranit grav, dupa ce a fost impuscat la un eveniment din orasul Nara, relateaza BBC. Abe, in varsta de 67 de ani, a fost impuscat de doua ori, iar al doilea foc de arma l-a atins in spate, facandu-l sa cada la pamant. Reuters relateaza, citand TBS Television,…

