La Politehnică, rectorul şi Senatul vor fi aleşi la sfârşitul lunii februarie Astfel, in acest moment, conform calendarului, au fost finalizate alegerile in departamente pentru functiile de director departament si pentru membrii consiliului departamentului, urmand ca astazi si maine, pe 15 si 16 ianuarie, sa se desfasoare sedintele de consiliu la fiecare facultate pentru validarea alegerilor directorilor si consiliilor departamentelor. Saptamana viitoare, luni, marti si miercuri, pe 20, 21 si 22 ianuarie, este stabilita perioada de depunerea (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procesul pentru destituirea presedintelui Donald Trump va incepe probabil la 21 ianuarie, a declarat marti liderul majoritatii republicane din Senatul american, Mitch McConnell, informeaza AFP si Reuters. "Etape preliminare", precum depunerea juramantului senatorilor in fata sefului Curtii…

- Astfel, membrii in Consiliile facultatilor vor fi alesi in urma alegerilor de pe 3 februarie, in timp ce membrii Senatului si rectorul vor fi alesi pe data de 6 februarie. Doru Albu a spus pentru „Ziarul de Iasi" ca este o obligatie morala pentru el de a candida la conducerea universitatii care l-a…

- Reprezentantii Academiei de Studii Economice din Bucuresti (ASE) si cei ai companiei de consultanta fiscala Deloitte Romania au semnat, marti, documentul prin care cele doua institutii demareaza un parteneriat strategic valabil pana in septembrie 2024. In cadrul parteneriatului, Deloitte…

- © Sputnik / Osmatesco Fara construcții ilegale in Chișinau: Decizia primarului generalCHIȘINAU, 7 dec – Sputnik. Numarul femeilor care au fost alese in funcția de primar in cadrul scrutinului din 20 octombrie curent este de aproape patru ori mai mic decat cel al barbaților. Comisia Electorala…

- Senatul american a validat joi din nou nominalizarea unui judecator controversat, ridicand la 160 numarul magistratilor conservatori alesi de Donald Trump, relateaza AFP. Steven Menashi, un jurist de 40 de ani care lucreaza la Casa Alba, a fost confirmat in postul de judecator al puternicei Curti…

- Mai multi alesi germani, inclusiv ecologisti, au primit in ultimele zile amenintari cu moartea de la miscarea neonazista, la cateva luni dupa asasinarea unui ales din cadrul Uniunii Crestin Democrate (CDU, conservatori) a cancelarului Angela Merkel de catre un activist de extrema dreapta, relateaza…

- Efectivul de salariati la sfarsitul lunii iunie 2019 a fost de 111.797 persoane, in crestere cu 2.282 persoane (+2,1%) fata de sfarsitul lunii decembrie 2018, se precizeaza intr-un raport al Directiei Judetene de Statistica Maramures. Distributia salariatilor pe sectoare de activitate evidentiaza ca…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, urmeaza sa discute marti cu reprezantantii partidelor din Opozitie – ALDE, PMP, UDMR si USR -, urmand ca miercuri sa se intalneasca cu cei de la Pro Romania, noteaza Agerpres. „Marti si miercuri vom avea runda de discutii cu partenerii alaturi de care am depus motiunea…