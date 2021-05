La Ploiești s-a încheiat sezonul de încălzire N. D. Avand in vedere temperaturile ridicate din ultimele zile inregistrate și la Ploiești, de vara chiar, cand in aer liber s-a trecut la imbracaminte cu maneca scurta, s-a pus punct și incalzirii apartamentelor pentru care este asigurata incalzirea in sistem centralizat. Astfel, Veolia Energie Prahova a anunțat, oficial, incheierea sezonului de incalzire 2020–2021 incepand cu data de 4 mai 2021, fiind indeplinite condițiile legale pentru oprirea furnizarii caldurii in sistem centralizat. In acest context, de la data menționata, toate echipamentele de producție ale companiei au trecut la schema… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

