La plajă, cu rezervare. Condițiile pentru litoralul românesc Cei care vor sa mearga la plajele concesionate de pe litoralul romanesc trebuie sa iși faca rezervare, online sau telefonic. Pentru celelalte plaje, autoritațile locale sunt responsabile de menținerea distanțarii sociale și a regulilor de igiena. Numarul de persoane care pot face plaja este limitat, avand in vedere ca sezlongurile trebuie așezate cu pastrarea distanței […] The post La plaja, cu rezervare. Condițiile pentru litoralul romanesc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

