Stiri pe aceeasi tema

- Sediul Direcției de Asistența Sociala din strada Erege nu numai ca se dovedește a fi inghesuit, insa nici nu poate oferi acces adecvat persoanelor cu o mobilitate redusa. Deoarece lucrarile de renovare a imobilului de pe strada Daliei, ramas vacant de ani de zile, vor fi finalizate in curand, se va…

- Din primele verificari polițiștii au constatat ca un barbat de 55 de ani a condus un autoturism pe DC44 din localitatea Malnaș Bai, iar la intersecția cu calea ferata, nu a respectat semnificația semnalelor acustice și luminoase aflate in funcțiune fiind surprins și accidentat de un tren. In urma accidentului…

- Subprefectul județului Covasna, Cosmin Boricean, a fost internat, astazi, la Spitalului Județean de Urgența Sf.Gheorghe, fiind suspect de coronavirus. In cursul acestei zile, un angajat al instituției a fost testat pozitiv. Contactat telefonic, prefectul Iulian Todor ne-a declarat ca inca nu a…

- In cadrul celei de a XXVIII-a ediții a Zilelor „ ANDREI ȘAGUNA” a fost organizata vineri, 26 iunie a.c., dezbaterea cu tema Convenția pentru o doctrina naționala, in cadrul careia prof. univ. dr. Radu Baltasiu a susțiunut prelegerea cu titlul „O posibila doctrina naționala”. „Doctrina este idealul politic…

- Stefan Octavian Iosif, poet si traducator, s-a nascut la 11 octombrie 1875, la Brasov. Tatal sau, Stefan Iosif, era profesor de elina si germana, se arata in „Dictionarul general al literaturii romane” aparut sub egida Academiei Romane (Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2005). A urmat timp doi…

- Sambata, 20 iunie 2020 1130, Statuia Sfantului Ierarh Andrei Saguna, Parcul „Andrei Saguna” din Sf. Gheorghe Slujba de pomenire pentru membrii fondatori ai Ligii Cultural-Crestine „Andrei Saguna” și ai principalelor asociații culturale romanești din Sfantu Gheorghe; depunere de jerbe și coroane de flori…

- O fabrica de confectii din municipiul Targu Secuiesc si-a suspendat temporar o linie de productie dupa ce una dintre angajate a fost diagnosticata cu COVID-19, informeaza conducerea societatii. „Dupa ce am aflat ca sotul unei angajate a fost testat pozitiv pentru virusul COVID-19 si ulterior s-a dovedit…

- Despre intrarea trupelor romane in Transilvania, in august 1916, au aparut tratate militare și lucrari de referința ale istoricilor romani și maghiari, și nu numai, jurnale de front, volume memorialistice, numeroase studii și articole in reviste de specialitate și in presa cotidiana, din timpul desfașurarii…