- Cum a murit Dem Radulescu, celebru actor de comedie, teatru, film și televiziune, profesor la Universitatea Naționala de Arta Teatrala și Cinematografica „I.L. Caragiale” din București. A fost și inca este unul dintre cei mai iubiți actori romani. Prima pasiune a lui Dem Radulescu, boxul Nascut pe data…

- Alin Oprea și Medana s-au casatorit religios vineri, 15 septembrie, iar nunta cuplului a fost ca-n filme. Solistul de la Talisman și aleasa inimii sale au fost cununați religios de opt perechi de nași.In luna decembrie a anului trecut, Alin Oprea și Medana au spus DA in fața ofițerului Starii Civile,…

- Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, organizeaza joi, 31 august 2023, ora 18:00, in Crangul Petrești, spectacolul de teatru de papuși ,,Canuța om sucit’’, de I.L. Caragiale, pusa in scena de actorii Teatrului Nou din București. Copiii sunt invitați, alaturi de parinți și bunici,…

- Dem Radulescu a murit in urma cu 23 de ani, in urma unui infarct, lasand in urma o soție indurerata și o fiica de doar 13 ani. Irina Radulescu a ales sa urmeze pasiunea pe care o aveau și parinții ei, actoria. Irina Radulescu a terminat Școala Centrala din București, dupa care a urmat cursurile Universitatații…

- Stere Gulea s a nascut in data de 2 august 1943, intr o familie aromana din Grecia, tinutul vechii Macedonii Stere Gulea a urmat cursurile Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" Bucuresti, sectia Teatrologie ndash; Filmologie, intre anii 1965 ndash; 1970 In anul 2000, pe 1…

- Radu Ștefan Banica, fiul lui Ștefan Banica Jr. este proaspat absolvent al Universitații Naționale de Arta Teatrala și Cinematografica „I.L. Caragiale” din București. Tanarul a vorbit deschis despre nota pe care a obținut-o la examenul de licența și planurile sale de viitor.

- Radu Ștefan Banica a studiat la UNATC și a reușit sa obțina o nota impresionanta la licența. Baiatul cel mare al lui Ștefan Banica jr. se pregatește pentru admiterea la master.Radu Ștefan Banica a obținut o nota foarte buna la examenul de licența. Fiul actorului a urmat cursurile Universitații Naționale…

- Dan Condurache implineste 71 de ani si spune ca prefera sa moara daca nu va mai putea urca pe scena. Intr-un interviu tulburator, el spune ca si-a agresat familia si prietenii din cauza unei educatii gresite. Actorul Dan Condurache spune ca prefera sa moara daca nu va mai putea urca pe scena. Dan Condurache…