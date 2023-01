La mulți ani, Cătălin Măruță! Povestea neștiută a vedetei Pro TV care sărbătorește 45 de ani La mulți ani, Catalin Maruța! De 15 ani pe sticla, aproape zi de zi la Pro TV, implinește astazi ”primii” 45 de ani. Recordmanul prezentator de televiziune ca numar de ore in direct la o emisiune de divertisment, Maruța nu scapa nici o aniversare fara sa le arate dragostea și apreciera parinților sai carora le este recunoscator pentru educație. ”Ai mei și-au dorit intotdeauna sa fiu fericit și liber. Și dorința le-a fost implinita. Educația lor a dat roade. N-am facut niciodata rabat de la libertatea de exprimare. Evident, asta mi-a adus și prieteni, și dușmani, dar mi-am asumat riscul de la bun… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

