Stiri pe aceeasi tema

- Rebecca și Catia Georgescu au 10 ani, sunt nascute la 3 minute una dupa alta, fac sport de contact de la 6 ani și de curand au devenit pentru prima data campioane mondiale la Kempo. . „Tata face acest sport de aproape 7 ani și cand am mai crescut ne-a dus și pe noi la sala și ne-a placut din prima” – Rebecca…

- Sportivii sectiei de kempo a CSM Ploiesti au participat, weekend-ul trecut, la „Cezar Fight Championship”, competitie de kickboxing organizata la Alba Iulia, in sala de sport a Colegiului „Horia, Closca si Crisan”, de clubul local de kickboxing Revolution Academy si la startul careia s-au aflat aproape…

- Tinerii sahisti constanteni au avut evolutii foarte bune la turneul international „Trofeul Techirghiol-Mircea Pavlov”, gazduit de sala de sport Techirghiol si sala CS Sparta, in organizarea CS Sparta Techirghiol si a Primariei si Consiliului Local Techirghiol, cu sprijinul DJST Constanta. Astfel, la…

- Directorii sportivi Viorel Grosu, de la ACS Olimpic Zarnesti, si Georgios Georgiadis, de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua, au fost suspendati cate 60 de zile de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Ciclism, dupa incidentele in care au fost implicati in timpul Campionatului National de…

- La eveniment au participat in jur de 260 de copii, de la 22 de cluburi din toata tara.Cu ocazia Zilei Olimpice, pe stadionul "Gheorghe Hagildquo; din Constanta, a avut loc astazi festivitatea de premiere in Circuitul National de mini rugby ,,Mihai Nacaldquo;, la care au fost prezenti in jur de 260 de…

- Tinerii pugilisti de la CS Navodari, antrenați de Marcel Jipeanu și Ablalim Ferodim, se pregatesc intens pentru participarea la Turneul Internațional „Gheorghieni Open”, competitie cate se va desfașura in perioada 20-27 iunie. Clubul constantean va fi reprezentat de noua sportivi - patru fete și cinci…

- Dupa 10 ani de munca, Alessia Jecu a caștigat prima ei centura mondiala! Fata are 18 ani, este in plin examen de absolvire, și iși imparte timpul intre studiu și pasiunea pentru sport. „Este destul de greu, dar trebuie sa gasești un echilibru in toate, daca eu reușesc, poate oricine” – Alessia Jecu,…

- Sportivii sectiei de Kempo a CSM Ploiesti au participat, in weekend, la Campionatul National de Full Kempo, desfasurat in Sala Apollo, din Bucuresti, reusind sa obtina 9 titluri de campioni, 4 de vicecampioni si 8 medalii de bronz. Ca de obicei, a impresionat Edwin Petrea, cel care a devenit campion…