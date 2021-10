Altex iși va lansa propriul marketplace in prima jumatate a anului viitor, conform precizarilor facute de Dan Ostahie, fondator al business-ului, in cadrul evenimentului European Digital Commerce, powered by VTEX.

La mai bine de doi ani de cand a parasit marketplace-ul eMAG, pe fondul unor nemulțumiri legate de creșterea comisioanelor, Altex este pe cale sa-și lanseze propriul marketplace.

”Cred ca vom lansa marketplace-ul in luna martie a anului viitor. Primii pași i-am facut, in sensul ca exista pe site mai mulți furnizori care vand sub stoc Altex. S-au facut pași in vederea…