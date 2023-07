La limita supraviețuirii! Temperaturile în ”cuptoarele” STB depășesc 40 de grade Bucureștiul se afla sub cod roșu de canicula pentru urmatoarele 48 de ore. Majoritatea mijloacelor de transport in comun nu au aer condiționat, devenind insuportabil de calde la temperaturi peste 40 de grade Celsius. Calatorii din București se confrunta cu condiții insuportabile in mijloacele de transport in comun pe perioada caniculei. Din cele peste 260 de tramvaie, doar 63 dispun de aer condiționat. Din 140 de troleibuze, doar 88 au aceasta facilitate. Ca urmare, geamurile și ușile sunt deschise in timpul calatoriilor. Calatorii se simt ca intr-o sauna, avand parte de un aer irespirabil. Dintre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

