- Echipa spaniola Real Madrid a invins sambata seara, in deplasare, formatia Girona, scor 3-0, intr-un meci contand pentru etapa a 8-a din La Liga. Real a redevenit lider in campionat, potrivit news.ro.Madrilenii au vrut sa transeze rapid lupta pentru rolul de lider al clasamentului si a avut 2-0 in…

- Primarul Dominic Fritz a anuntat o noua victorie in instanta legata de un teren al Primariei Municipiului Timisoara aflat pe malul Begai. Dupa cazul terasei Boss, autoritatile locale au castigat la ICCJ un proces mai vechi cu patronii Strandului ZHH (fostul strand Termal), care nu au mai platit chiria…

- O fetita de 8 ani care purta un tricou cu numele lui Vinicius Jr a fost agresata verbal de ultrasi ai formatiei Atletico Madrid, duminica, in timpul derby-ului castigat cu 3-1 in fata echipei Real Madrid, in La Liga, potrivit news.ro.Fetita se afla langa stadionul Civitas Metropolitano si purta un…

- Manchester City a invins sambata, pe teren propriu, scor 2-0, formatia Nottingham Forest, in etapa a sasea din Premier League. A fost a sasea victorie consecutiva pentru campioana Angliei si a Europei. Manchester City a avut 2-0 pe tabela inca din primul sfert de ora al meciului de pe Etihad…

- Formatia Atletico Madrid a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 7-0, echipa Rayo Vallecano, in etapa a treia a campionatului Spaniei, potrivit news.ro.Golurile au fost marcate de Griezmann (2), Depay (16), Molina (36), Correa (79), Morata (84) si Llorente (86). In clasament, Atletico a…

- Echipa spaniola FC Barcelona a invins duminica, in deplasare, scor 4-3, gruparea Villarreal, intr-un meci din etapa a treia din La Liga. Catalanii au condus cu 2-0, Villarreal a intors la 3-2, dar Lewandowski a marcat golul victoriei barceloneze.Pe Estadio de la Ceramica, elevii lui Xavi au deschis…

- Targoviștenii au intalnit in aceasta seara pe Gloria Buzau, la Targoviște, in cadrul etapei a 3-a. Aproximativ 7000 de spectatori au fost prezenți. Deși au deschis scorul, prin Șerban, in minutul 80, aceștia au fost egalați 5 minute mai tarziu, la un corner, cu marcaj foarte slab al defensivei... Railean…