Inspectoratul General pentru Imigrari face o achiziție surpriza in prag de sarbatori. Instituția aflata in subordinea Ministerului de Interne iși cumpara telefoane de ultima generație, de peste 1.200 euro bucata, fara TVA. Conform jurnaliștilor de la Banii noștri, IGI a postat anunț de cumparare directa a doua aparate iPhone Pro Max, de peste 6.000 lei […]