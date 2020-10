Stiri pe aceeasi tema

- Toate paturile de Terapie Intensiva din municipiul Iasi care trateaza bolnavi de Covid-19 sunt ocupate, sefii sistemului sanitar iesean cautand solutii pentru internarea cazurilor grave in spitale din alte localitati, informeaza News.ro.Cele 41 de paturi la ATI disponibile in spitalele din…

- Toate paturile de Terapie Intensiva din municipiul Iasi care trateaza bolnavi de Covid-19 sunt ocupate, sefii sistemului sanitar iesean cautand solutii pentru internarea cazurilor grave in spitale din alte localitati potrivit news.ro.Cele 41 de paturi la ATI disponibile in spitalele din municipiul…

- Spitalele din Romania au, in total, 1.048 de paturi de Terapie Intensiva alocate tratarii pacienților bolnavi de COVID-19, dintre care 981 pentru adulți și 67 pentru copii, arata un document intern al Ministerului Sanatații, obținut de HotNews.ro. Dintre acestea, 273 de paturi ATI pentru adulți și 62…

- 2.343 de cazuri de COVID-19 au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore, fiind cel mai mare numar zilnic de pana acum, la doar doua zile dupa precedentul record. Și in București se inregistreaza un nou record: 517 infectari. Și la Terapie Intensiva este un nou record – 571 de pacienți. Dupa București,…

- Premierul Ludovic Orban a lansat, joi, sageți la adresa Ministerului Sanatații, spunand ca nu ințelege de ce secția Covid de la Spitalul bucureștean Witting nu e pusa in funcțiune, in ciuda ”investiției majore”, scriu jurnaliștii G4media. ”Sincer, nu ințeleg de ce nu funcționeaza. O sa vorbesc cu ministrul…

- La Iasi nu mai sunt locuri pentru pacientii Covid 19. Dupa numarul foarte mare de confirmati, dar si dupa agravarea starii de sanatate a pacientilor, in acest moment mai exista UN SINGUR LOC la confirmati. "Zona de Terapie Intensiva este ocupata in totalitate, iar per total, ma refer la spitalul nostru…

- 2.158 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Romania, un record absolut de la inceputul pandemiei. Numarul de teste efectuate, in 24 de ore, a fost de 26.021, ceea ce face ca rata imbolnavirilor sa creasca la 8,29 la suta. In ultimele saptamani, mai mulți medici, intre care…

- Medicul Virgil Musta, șeful secției Boli Infecțioase II de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, a comentat subiectul testelor fals-pozitive, care a inflamat destul de mult populatia in ultima perioada. El explica ca astfel de rezultate fals-pozitive, cum s-a intamplat in cazul jucatorilor de la…