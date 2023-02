Stiri pe aceeasi tema

- A FI SAU A NU FI… Tevatura cu iluminatul stradal din Huși, care a ajuns deja un fel de comedie trista pentru localnicii care stau pe strazi lasate in bezna nopți la rand, a capatat, iata, și prima explicație oficiala din partea primarului Ioan Ciupilan. Grație unei intrebari adresate de catre consilierul…

- Cum IGPR face ravagii la Politia Husi, iata ca a venit momentul sa faca si un control la seful de la Rutiera de la Politia Municipiului Vaslui, la vestitul Vulpescu. Nu stim ce o sa gaseasca prin sertarele acestuia, dar noi mizam ca o sa fie material de vreo trei dosare babane. Mirel Bejenaru de […]…

- SOCANT Bataia cumplita incasata de consilierul Ginel Lefter in seara de 17 decembrie, i-a adus moartea. Ginel Lefter, de 44 de ani, si-a dat ultima suflare pe 24 decembrie, in Ajunul Nasterii lui Iisus, in sectia ATI Reanimare a spitalului barladean. Medicii au depus tot efortul pentru a-l salva, insa…

- Mos Craciun a venit anul acesta si la doua fete cuminti din Tara lui Uzatu, la Anuta si la Teodora, cunoscute in popor drept fetele mosului. Pe una o tine pe genunchi, iar pe cealalta a pus-o sa cante la … saxofon. Intre fetele mosului, de curand, s-a iscat un mare scandal. Asta mai mititica, […] Articolul…

- Senatorul Bica si primarul Boros la Barlad vor sa bage intr-o casa de chirpici si valatuci vreo 30 de miliarde de lei vechi. Ei motiveaza ca acolo ar fi casa unde s-a nascut Cuza, numai ca adevarul e altul. Cica acea casa ar fi fost facuta prin 1920 (sic!) de doi frati evrei, iar casa […] Articolul…

- Varu’ Jan a venit la Vaslui sa vada daca alde Dan Material sare cu ceva la cap. Dar s-a convins ca nici macar banalele „almanahe” cu dedicatie nu-l intereseaza, asa ca s-a lasat sedus de o dupa amiaza placuta la piscina, unde ospatarul de la Digitalizare a facut niste cocktailuri de te lingeai pe degete.…

- Administrația Prezidențiala a publicat o imagine de la intalnirea ambasadorilor in Romania ai statelor membre UE cu președintele Klaus Iohannis, unde ambasadorul Austriei lipsește. Șeful statului, Klaus Iohannis, a organizat marți dimineața, de la ora 11, la Hotelul Athenee Palace Hilton, o intalnire…

- La Marele Sfat al judetului, slugarnicul paharnic al lui Uzatu, Dan Material, a propus consilierilor realizarea unui grup statuar la Tanacu, sub releu, la fel ca cel din SUA, de pe muntele Rushmore din Dakota de Sud. Acest ansamblu statuar va imortaliza familia conducatoare a judetului, la fel cum americanii…