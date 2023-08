Stiri pe aceeasi tema

- O filmare postata de un barbat pe TikTok a devenit virala dupa ce acesta a inceput sa indeparteze cu mana suruburile care nu erau fixate pe parapetul Podulul de la Braila. Reacția autoritaților a venit imediat. Presedintele CNAIR, Alin Serbanescu da vina pe constructorul podului, sub posesia caruia…

- A lucrat Dorel la Podul Brailei! Prima ipoteza in cazul șuruburilor care nu au fost stranse: 'E neglijența!'Este vorba de neglijența, transmite CNAIR, dupa ce pe internat a aparut o filmare cu un barbat care demonstra ca șuruburile de la podul din Braila nu au fost stranse.Alin Șerbanescu, purtator…

- „Japonia reprezinta o piața importanta pentru Romania, consumatorul roman fiind familiarizat cu produsele nipone consacrate, și aici ma refer la electrocasnice, utilaje industriale sau automobile. De asemenea, este foarte bine cunoscuta implicarea Japoniei in industria navala, prin investițiile in lucrarile…

- “Imi face o deosebita placere sa particip la inaugurarea podului suspendat peste Dunare, care leaga, incepand de astazi, judetele Braila si Tulcea. Aceasta este cea mai ampla constructie ridicata in Romania in ultimele trei decenii si este al treilea pod ca marime din Europa. Ii felicit pe toti cei…

- Inaugurarea este programata la ora 11.00.Vor lua parte presedintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu, presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, dar si ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu si alti invitati.Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si Ministerul Transporturilor…

- Incepand de astazi, de la ora 14.00, odata cu incheierea festivitații de inaugurare, se va deschide traficul pe Podul peste Dunare de la Braila și romanii din nordul și vestul țarii vor avea la dispoziție o noua ruta spre Delta Dunarii și Litoral. Inaugurarea oficiala a „Golden Gate”-ului de la Braila…

- In "RAPORT DE NECONFORMITATE" din 15 iunie 2023, intocmit in urma inspecției unor ingineri in cele 4 camere superioare ale blocurilor de ancoraj in care au fost efectuate teste statice (...) au fost constatate fire discontinue aparținand cablului principal . Inspectorii au precizat ca "pana la data…

- Podul peste Dunare de la Braila va fi dat in circulatie joi, 6 iulie, insa cu acces doar pentru mașini, nu și pentru bicicliști sau pietoni, a declarat purtatorul de cuvant al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Șerbanescu, pentru Libertatea. Cu toate ca podul…