Stiri pe aceeasi tema

- Vom reveni cu detalii. The post Ministrul sanatații, contact direct al pacientului pozitiv cu nr. 92: o angajata a Ministerului Sanatații. Victor Costache incalca legea! (Antena 3) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Ioana Theodoru La mai bine de 7 ore de la momentul la care ii respira in ceafa “contactului asimptomatic” Ludovic Orban – pe care l-a insoțit la conferința de presa in care anunța ca se izoleaza, și el, și miniștrii, dupa ce au intrat in contact cu senatorul Vergil Chițac, depistat cu noul tip de The…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat luni, la ora 12.00, ca, in prezent, in Romania, se afla in carantina institutionalizata 27 de persoane, pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat noul coronavirus, iar alte 12.789 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare…

- In condițiile infectarilor cu virusul Covid-19, liderul PSD Marcel Ciolacu insista ca congresul partidului a fost amanat din cauza coronavirusului. Mai mult, Ciolacu spune ca Ludovic Orban ar trebui sa iși vada de treaba lui și sa nu dea directive despre cum sa se faca politica in PSD. „Nu e nicio tensiune.…

- Sociologul Vasile Dancu ii raspunde in termeni duri Ancai Alexandrescu, cea care il acuza ca a facut jocurile pentru amanarea Congresului PSD. Dancu o numește pe aceasta „vaduva neagra devoratoare de președinți” și ii transmite ca mai bine s-ar preocupa de ancheta DNA de la Ministerul Sanatații, acolo…

- Pana in acest moment nu exista nici un cetațean roman pentru care sa fi fost confirmata infectarea cu virusul COVID – 19, a comunicat Grupul de comunicare strategica inființat la Ministerul de Interne. ”In cursul zilei de ieri, 25 februarie, au fost inregistrate doua dosare penale privind infractiunea…

- Contract semnat pe 20.000 de lei pentru 10 ore de munca pe saptamana de Victor Costache, la 3 zile dupa ce a depus juramantul ca ministru al sanatații, cu o policlinica pe care apoi a favorizat-o sa obțina contracte pe bani publici. Libertatea a publicat, joi, mai multe documente electronice din…

- Noul ministru al Sanatații, Victor Costache, și-a format un cabinet compus din 21 de consilieri, specialiști pe mai multe domenii. Trei dintre aceștia au calitate de suspect, inculpat sau chiar condamnat in dosare de corupție de notorietate, informeaza libertatea.ro. Primul, Mihaela Maria Constantin,…