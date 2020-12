Stiri pe aceeasi tema

- Cu o luna inainte de plecarea sa de la Casa Alba, presedintele american Donald Trump a gratiat 15 persoane, intre care doi fosti colaboratori ai sai implicati in ancheta privind ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016 si mai multi militari condamnati in legatura

- Presedintele in exercițiu Donald Trump intentioneaza sa-l gratieze pe fostul sau consilier in probleme de securitate nationala, Michael Flynn, scrie Agerpres, preluand AFP, care citeaza mass-media americane. Fostul general de armata Flynn a pledat vinovat in 2017 pentru ca a mintit FBI cu privire la…

- Alegerile prezidențiale din SUA marți seara s-au incheiat dupa cel mai tensionat scrutin din istoria recenta a americanilor. Ca sa ajunga la Casa Alba, Donald Trump pentru un nou mandat de președinte, sau Joe Biden pentru un prim mandat de președinte, trebuie sa obțina 270 de voturi electorale, votul…

- Senatorii republicani au anunțat joi ca intenționeaza sa îl convoace pe șeful Twitter, Jack Dorsey, pe 23 octombrie, pentru a explica blocarea articolelor nefavorabile candidatului la președinție democratic Joe Biden pe platforma sa, relateaza AFP.Comisia Judiciara a Senatului, unde republicanii…

- Diplomati si oficiali europeni au indicat momentul in care au simtit ca relatiile dintre Europa si SUA se fractureaza si au facut unele estimari privind impactul unui nou mandat la Casa Alba al presedintelui american Donald Trump.

- Clusterul de COVID-19 de la Casa Alba pare mai important decat se credea, iar la o saptamana de la contaminarea lui Donald Trump cu noul coronavirus se pun in continuare numeroase intrebari despre felul in care presedintele american s-a imbolnavit la sfarsitul mandatului, relateaza BFMTV.