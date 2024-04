Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone, președintele Partidului Umanist Social Liberal, este primul candidat inscris oficial in cursa pentru funcția de primar general. Cristian Popescu Piedone și-a depus candidatura la Biroul Electoral de Circumscripție al Municipiului București, alaturi de 52.000 de semnaturi de…

- Cristian Popescu Piedone a intrat oficial in cursa pentru fotoliul Primariei Generale a Capitalei. Edilul iși va depune vineri, 19 aprilie, la Biroul Electoral de Circumscripție al Municipiului București, candidatura alaturi de semnaturile de susținere cerute de lege. The post Cristian Popescu Piedone…

- Cei circa 900 de elevi de la Liceul Tehnologic "Gheorghe Șincai" din Targu Mureș se vor putea bucura, de saptamana viitoare, de noua cladire reabilitata a școlii, dupa circa un an și jumatate in care lucrarile au impus mutarea lor in alte unitați școlare. Corpul 1 – cladirea școlii – a fost reabilitat…

- Primaria Tulnici va construi o gradinița in localitate. In acest sens are in derulare proiectul de investiții „Construire și dotare Gradinița in satul Tulnici“, proiect estimat la peste 1,1 milioane de lei. Cladirea propusa va avea o suprafața de 257 metri patrați, regim de inalțime parter. „Funcțiunile…

- Perioada electorala pentru alegerile din data de 9 iunie 2024 incepe azi, 12 martie 2024 si se incheie in termen de 3 zile de la publicarea rezultatului alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1. Potrivit Ordonanței adoptate de Guvern, „avand in vedere gradul ridicat de complexitate al operatiunilor…

- Conform Ordonantei de Urgenta privind unele masuri pentru organizarea și desfașurarea alegerilor europarlamentare și locale din 9 iunie a.c., persoanele care vor fi membrii ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara sau strainatate, operatori de calculator si angajatii institutiilor implicate…

- Guvernul Romaniei a adoptat o Ordonanța de Urgența privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024. Cei de la București au decis ca alegerile…

- Pentru alegerile din data de 9 iunie, europarlamentare si locale, va exista o singura infrastructura electorala, a declarat presedintele Autoritatii Electorale Permanente AEP , Toni Grebla, conform Agerpres.roAsa cum este proiectul ordonantei de urgenta, va fi o singura infrastructura electorala. Deci,…