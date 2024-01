Stiri pe aceeasi tema

- Inregistrat, inițial, la Tribunalul Braila, localitate in care a avut loc macelul care a șocat Romania, dosarul interlopului Pinocchio, caruia rivalii i-au taiat brațele cu sabiile și macetele, s-a mutat la Galați.

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 18 - 24 decembrie, au fost raportate 62.287 de cazuri de infectii respiratorii (gripa clinica, IACRS si pneumonii), inregistrandu-se cu 19,9% mai putine cazuri comparativ cu aceeasi saptamana a sezonului precedent (77.715) si cu 33,8%…

- Dupa 5 etape consecutive fara infrangere (4 remize și un succes la Arad), Oțelul a fost dezmembrata la Galați de Universitatea Craiova cu 3-1, dupa ce conducea la pauza cu 1-0. Un rezultat in urma caruia Dorinel Munteanu (55 de ani) a explodat: „In prima parte am jucat bine, adversarii nici n-au contat.…

- Universitatea Craiova s-a impus la Galați, 3-1 cu Oțelul, dupa un joc cu doua reprize distincte: prima ștearsa, cu greșeli, a doua super. Omul meciului a fost Alex Mitrița, care a scuturat plasa moldovenilor de trei ori, demonstrand ca pauza competiționala a contat din punct de vedere al pregatirii.…

- Oamenii din peste 200 de localitați din județele Constanța, Tulcea, Galați și Braila nu au energie electrica, dupa ce liniile de medie tensiune au fost afectate de viscolul puternic. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat la Digi24 ca intervențiile sunt extrem de dificile din cauza condițiilor…

- Preturile petrolului au scazut marti cu peste 3%, pana la cel mai redus nivel de la sfarsitul lunii iulie, deoarece au aparut ingrijorari legate de cerere din cauza datelor mixte din China si a reducerii entuziasmului investitorilor fata de posibile reduceri ale dobanzilor, transmite Reuters.Contractele…

- Gigi Becali, tirada la adresa arbitrilor si a jucatorilor sai dupa remiza cu Otelul. Patronul vicecampioanei a avut o reacție halucinanta dupa partida din Cupa Romaniei. Partida dintre Oțelul și FCSB a contat pentru etapa a 2-a a Cupei Romaniei. Meciul de la Galați a fost in format LIVE TEXT pe AS.ro.…

- Oțelul și FCSB au remizat, scor 1-1, in runda secunda a grupei C din Cupa Romaniei Betano. Gigi Becali, finanțatorul gruparii bucureștene, a fost nemulțumit de prestația echipei din prima repriza. Oțelul și FCSB fac parte din grupa C a Cupei Romaniei Betano, alaturi de FCU Craiova 1948, Dinamo, FC…