Stiri pe aceeasi tema

- ​Pentru rolurile în care reușesc sa intre cât mai bine în pielea personajului interpretat, unii dintre actori sunt recompensați cu premiul Oscar. Ce distincție ar merita pasarea din material pentru deghizarea perfecta pe care o face? Imaginile zilei vin dintr-o ferma australiana…

- Elon Musk a prezentat marți primele imagini cu baiatul sau nou-nascut pe care il are cu cantareața Grimes pe Twitter. Este primul copil al cantareței și al șaselea fiu al sau. El apare cu copilul in brațe in timp ce se afla in spital, iar intr-o alta fotografie este aratat fiul intins in pat cu un…

- Cuplul din Downing Street 10 a ales pentru bebeluș, nascut pe 29 aprilie, numele Wilfred Lawrie Nicholas, dupa prenumele medicilor care l-au vindecat de COVID-19. Boris Johnson (55 de ani) și Carrie Symonds s-au cunoscut la serviciu, iar cand actualul prim-ministru al Marii Britanii a participat la…

- Madonna a postat un clip video in care face mai multe afirmatii socante. Printre acestea, si faptul ca iese din casa pentru a respira aer cu COVID-19. Vedeta pop în varsta de 61 de ani a postat un clip video pe Instagram, parte din ceea ce ea numeste "Jurnal de Carantina",…

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, iar aparițiile ei in public sunt intotdeauna impecabile. Cu toate astea, interpreta nu are o reținere in a se afișa nemachiata, atunci cand se afla in timpul liber, impreuna cu familia ei. Așa s-a intamplat și acum, cand cantareața a postat…

- O vedeta pe Instagram din Iran, cunoscuta pentru asemanarea cu Angelina Jolie "varianta zombie", s-a imbolnavit in arest de COVID 19 si este conectata la un ventilator, anunta Daily Mail. Avocatii acesteia cerusera sa fie eliberata odata cu aparitia pandemiei de coronavirus, dar cererea le-a…