- Starul fotbalului Cristiano Ronaldo va primi peste 400 de milioane de euro in Arabia Saudita, dintre care jumatate pentru a promova viitoarea candidatura a regatului pentru Cupa Mondiala din 2030, a declarat pentru AFP o sursa apropiata noului sau club. In varsta de 37 de ani si prezentat in fata a…

- Potrivit MIPE, au fost facute platile pentru incarcarea voucherelor sociale oferite prin programul ”Sprijin pentru Romania” cu o noua transa de 250 de lei, cea de‑a patra, pentru un numar de 2.368.907 de romani. Pentru acest an au fost patru transe, in valoare totala de 1.000 de lei, oferite odata la…

- Loteria Romana a anunțat programul agențiilor loto in perioada 30 noiembrie - 4 decembrie 2022. Acestea sunt inchise miercuri și joi, vineri urmand sa se redeschida in vederea tragerilor care vor avea loc duminica, 4 decembrie.

- ”Grupul Wienerberger a inregistrat o crestere de 33,9% a veniturilor globale pe primele noua luni din 2022, raportand venituri consolidate la nivel de grup de 3,848 miliarde euro. La nivelul trimestrului 3, veniturile au crescut cu 24%, ajungand la 1,276 miliarde euro”, anunta grupul. EBITDA a crescut…

- Duminica, 6 noiembrie 2022, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 3 noiembrie, Loteria Romana a acordat peste 13.800 de caștiguri in valoare totala de peste 20,15 milioane lei.

- Primarul Emil Boc este convins ca va caștiga procesul cu Sile Pușcaș și nu va fi obligat sa achite din banii clujenilor 23 de milioane de euro, pentru un teren pe care il putea avea gratis. Investitorul a ramas fara un teren de 1,2 hectare in Zorilor, pe strada Observatorului, unde Boc vrea sa faca…

- Firma Symmetrica se va ocupa de modernizarea trotuarelor din municipiul Suceava dupa ce a caștigat licitația organizata de Primarie. Primarul Ion Lungu a spus ca Symmetrica a fost singura firma care a depus oferta și a aratat ca tot ea se ocupa și in prezent de modernizarea trotuarelor. Contractul,…

- Duminica, 16 octombrie 2022, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 13 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 19.000 de caștiguri in valoare totala de peste 807.000 de lei.