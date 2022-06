Stiri pe aceeasi tema

- Rezultat de excepție pentru natația romaneasca prin tanarul inotator David Popovici, care a devenit luni seara campion mondial la doar 17 ani, in proba de 200 metri liber, la Campionatele Mondiale de la Budapesta, desfașurate la Duna Arena, intre 18 și 26 iunie. David Popovici a terminat cursa cu timpul…

- Inotatorul roman David Popovici e campion mondial la 200 de metri liber David Popovici. Foto: Agerpres. Înotatorul român David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 m liber, luni seara, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta, cu timpul de 1 min…

- Rezultat de exceptie pentru natatia romaneasca prin tanarul inotator David Popovici, care a devenit luni seara campion mondial la doar 17 ani, in proba de 200 metri liber, la Campionatele Mondiale de la Budapesta, desfasurate la Duna Arena, intre 18 si 26 iunie.

- David Popovici a obținut luni medalia de aur la Campionatele Mondiale de natație de la Budapesta, dupa ce a triumfat in proba de 200 de metri liber. Cu un timp de 1,43:21, sportivul de 17 ani a stabilit, totodata, un nou record mondial pentru juniori, batand recordul atins tot de el, ieri.Sportivul…

- David Popovici (17 ani) concureaza astazi, de la ora 19:02, in finala probei de 200 de metri liber a Campionatelor Mondiale de natație in bazin lung de la Budapesta! Romanul este mare favorit la medalia de aur! Evenimentul nu este trasmis la TV in Romania. In semifinalele de ieri, David Popovici a…

- David Popovici a impresionat iar pe toata lumea, calificandu-se fantastic in finala de la 200 de metri liber, la Campionatele Mondiale de natație. Sportivul roman a stabilit un record mondial la juniori, dupa prestația extraordinara de la Budapesta. „1:44.40, nou record mondial de juniori! David s-a…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat duminica seara in finala la 200 de metri, la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta, cu cel mai bun timp al semifinalelor. Evoluția sa a coincis și cu stabilirea unui nou record mondial de juniori.

- David Popovici, caștigator a patru medalii de aur la Cupa Romaniei de la Targoviște, se pregatește pentru o vara de foc. In 3 luni va concura in 4 competiții majore: doua campionate mondiale și doua europene. Cel mai bun inotator din țara și-a dezvaluit unul dintre cele mai bine ținute secrete: canta…