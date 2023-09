Noul complex balnear de la Ocna Mureș ofera din aceasta saptamana posibilitatea efectuarii de tratamente medicale, autorizate de catre instituțiile abilitate, deocamdata contracost, dar la prețuri acceptabile am putea spune. Primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler, a menționat ca vor fi facute demersurile necesare pentru ca tratamentele ce se deconteaza prin Casa de Sanatate sa […] The post La complexul „Baile Sarate” din Ocna Mureș se pot face, mai nou, și tratamente medicale, nu doar bai. Vezi tarifele first appeared on ocnamuresinfo.ro | stiri ocnamures | ziar ocnamures .