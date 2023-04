La cine ajunge profitul istoric al OMV Petrom din 2022 Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor OMV Petrom a decis ca 23% din profitul record obținut in 2022 sa fie distribuit ca dividende. Acești bani vor ajunge la trei state (Romania, Austria, Emiratele Arabe Unite), la fondurile de pensii Pilonul II, și la diverse persoane fizice și juridice. Compania petroliera OMV Petrom a obținut in 2022 cel mai mare profit net din istorie, 10,27 miliarde de lei, adica 2 miliarde de euro, de trei ori peste cel din 2021, și un venit record de 12,4 miliarde de euro, de 2,3 ori peste nivelul de dinainte cu un an, pe fondul prețurilor mari ale țițeiului și electricitații… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 25 aprilie 2023, One United Properties (BVB: ONE), investitor si dezvoltator imobiliar de proiecte rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania a avut loc Adunarea Generala a Actionarilor (AGA). In cadrul AGA, actionarii au aprobat, printre altele, distribuirea celei…

- ”Volumul total al primelor, de 12,6 miliarde de euro in 2022, a fost in crestere cu 14,1% fata de anul anterior. Profitul inainte de impozitare s-a ridicat la 562 milioane de euro, cu 10% peste nivelul din 2021. Profitul dupa impozitare a fost de 466 milioane de euro, in crestere cu 24% in raport cu…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 100,17 miliarde lei, la finalul lunii ianuarie, in crestere cu 11,75% fata de nivelul inregistrat la aceeasi data din 2022, potrivit statisticii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), preluata de Agerpres. „Investitiile fondurilor…

- Din cele 7 fonduri de pensii existente, 5 au investit in producatorul bistrițean TeraPlast. Cele mai multe acțiuni sunt deținute de NN Pensii, care are 12%, iar cumulat, cele 5 fonduri de pensii au 22,5%. Potrivit Business Magazin, cinci fonduri din cele șapte din Romania au acțiuni la TeraPlast Bistrița.…

- Adidas ar putea pierde venituri de aproximativ 1,2 miliarde de euro (1,3 miliarde de dolari) in 2023, daca nu va putea sa vanda stocurile de produse Yeezy, firma rapperului si designerului de moda Ye, transmite CNBC. Compania germana de imbracaminte sport a renuntat in octombrie la parteneriatul cu…

- Compania germana de imbracaminte sport a renuntat in octombrie la parteneriatul cu Ye, cunoscut anterior drept Kanye West, dupa ce acesta a facut o serie de comentarii antisemite. Compania a declarat joi seara ca evalueaza ce sa faca cu inventarul Yeezy, adaugand ca a luat deja in considerare ”impactul…

- BVB Grup include Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central si CCP.RO. Venituri operationale BVB individual in 2022 au inregistrat o crestere de 23% sau 6,10 milioane lei comparativ cu perioada precedenta, de la 26,60 milioane lei la 32,70 milioane lei, generata de avansul de 25% al veniturilor…

- OMV Petrom a raportat un profit net de 10,27 miliarde de lei, adica 2 miliarde de euro, pentru anul trecut. Compania petroliera a obținut in 2022 cel mai mare profit net din istorie, 2 miliarde de euro, de trei ori peste cel din 2021, și un venit record de 12,4 miliarde de euro, de 2,3 ori peste nivelul…