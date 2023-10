La cerere, cabinetele de medicină de familie pot primi statutul de utilitate publică Președintele Klaus Iohannis a promulgat, marți, legea potrivit careia, cabinetele de medicina de familie și punctele secundare de lucru pot primi, la cerere, statutul de utilitate publica. ”Cabinetele de medicina de familie pot deschide cel mult doua puncte secundare de lucru daca solicitantul asigura un program fracționat de minimum 10 ore pe saptamana in norma lui de baza sau peste norma lui de baza. Punctele de lucru pot obține, la cerere, statutul de utilitate publica”, se precizeaza in actul normativ. Potrivit actului normativ, care completeaza Legea nr.95/2006, „asistenta medicala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea care modifica legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii prin care cabinetul de medicina de familie si punctele secundare de lucru pot fi declarate, la cerere, unitati sanitare de utilitate publica.Actul normativ are ca obiect de reglementare…

- Este lege! Cabinetele de medicina de familie pot primi, la cerere, statutul de utilitate publica Președintele Klaus Iohannis a semnat marți legea care aduce modificari importante in sistemul medical din Romania, permițand cabinetelor de medicina de familie sa fie declarate unitați sanitare de utilitate…

- Cabinetele de medicina de familie pot primi, la cerere, statutul de utilitate publica. Lege promulgata de președinte Președintele Klaus Iohannis a semnat marți legea care aduce modificari importante in sistemul medical din Romania, permițand cabinetelor de medicina de familie sa fie declarate unitați…

- Camera Deputaților a aprobat cu unanimitate de voturi si a remis spre promulgare o propunere legislativa care acorda cabinetelor de medicina de familie statutul de unitați sanitare de utilitate publica. Daca forma finala adoptata de Parlament nu va fi considerata neconstituționala, cabinetele de medicina…

- Parlamentul a adoptat, cu unanimitate de voturi, o propunere legislativa a carei coinițiator sunt, alaturi de colegi parlamentari liberali, care va avea un rol extrem de important in asigurarea asistenței medicale primare in Romania. Actul normativ modifica și completeaza Legea nr. 95/2006 privind reforma…

- Un nou proiect de lege adoptat de Camera Deputaților presupune posibilitatea declararii, la cerere, a cabinetelor de medicina de familie si a punctelor secundare de lucru ca unitati sanitare de utilitate publica.

- Deputatii au adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Astfel, initiativa legislativa vizeaza declararea cabinetului de medicina de familie si a punctelor secundare de lucru ca unitati sanitare…

- Deputatul PNL Cristina Vecerdi afirma, marti, ca proiectul de lege pe care l-a initiat, prin care a creat posibilitatea cabinetelor medicilor de familie de a obtine statutul de unitate sanitara de utilitate publica, a primit raportul favorabil al comisiei pentru Sanatate si familie a Camerei Deputatilor,…