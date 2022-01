La ce vârstă vrea Cristiano Ronaldo să se retragă din fotbal Portughezul Cristiano Ronaldo, in varsta de 36 de ani, legitimat la Manchester United, a declarat pentru ESPN Brazilia ca si-ar dori sa joace pana la 42 de ani. Intrebat daca vede o limita in ceea ce priveste longevitatea sa in fotbal, Ronaldo a raspuns: “Ma simt fericit sa fiu un jucator care a aratat ca ongevitatea este cruciala pentru mine pentru a juca in continuare la nivel inalt, avand prestatii bune. Genetic, simt ca as avea 30 de ani. Am foarte mare grija de corpul meu si de mintea mea. Am invatat recent ca dupa 33 de ani corpul poate face fata provocarilor daca ai nevoie, insa adevarata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

