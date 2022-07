La ce temperatură se setează aerul condiționat pe timp de caniculă. Vei face economie uriașă la energia electrică La ce temperatura se seteaza termostatul? Este una dintre cele mai vechi dileme privind aerul condiționat. O temperatura confortabila pentru o persoana poate sa fie nepotrivita pentru alta. Ce este important de știut, insa, este ca diferența de temperatura dintre mediul exterior și camera nu trebuie sa fie mai mare de cinci grade, potrivit experților. […] The post La ce temperatura se seteaza aerul condiționat pe timp de canicula. Vei face economie uriașa la energia electrica appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

