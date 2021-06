Stiri pe aceeasi tema

- Ofertele pentru codul sursa original al World Wide Web, creat de inventatorul britanic Sir Tim Berners-Lee si scos la licitatie in format NFT ("non-fongible token"), au urcat la suma de 2,8 milioane de dolari de la oferta de pornire de 1.000 de dolari, cu doua zile inainte ca licitatia organizata…

- Scurgeri de metan, unul dintre cele mai periculoase gaze cu efect de sera, au fost inregistrate la intreaga infrastructura de gaze naturale a Uniunii Europene. Folosind o camera cu infrarosu in valoare de 100.000 de euro, o echipa a organizației Clean Air Task Force (CATF) a descoperit scurgeri importante…

- Berners-Lee, informatician nascut in Londra, a inventat World Wide Web in 1989, revolutionand schimbul si crearea de informatii in ceea ce este vazut ca una dintre cele mai semnificative inventii de cand a aparut tipografia in Europa in Germania secolului al XV-lea. Activul digital NFT, din reteaua…

- Spania intentioneaza sa inceapa vaccinarea copiilor intre 12 si 17 ani cu aproximativ doua saptamani inainte de inceperea noului an scolar in septembrie, a anuntat vineri ministrul Sanatatii, Carolina Darias, in conditiile in care tara se apropie de pragul de 10 milioane de persoane complet vaccinate…

- Germania va cheltui 90% din cele 28 de miliarde de euro pe care le așteapta din fondul de relansare european de 750 de miliarde de euro pe protecția mediului și digitalizare, depașind cu mult cerințele UE, a declarat marți ministrul de finanțe Olaf Scholz, citat de Reuters. ”Astazi este…

- Autoritatile croate au lansat vineri o campanie guvernamentala, in valoare de mai multe milioane de euro, care are drept obiectiv vaccinarea a aproximativ 80.000 de lucratori din sectorul turismului in saptamanile urmatoare precum si oferirea de teste antigen subventionate turistilor, transmite Reuters.…

- Tablouri de Pablo Picasso, Piet Mondrian si Vincent Van Gogh au fost expuse joi la Londra inainte de a fi scoase la licitatie in luna mai, casa Christie's incurajand iubitorii de arta sa rezerve vizionari, in contextul in care muzeele raman inchise in Marea Britanie, relateaza Reuters. …

- Grupul italian Enel Spa vrea sa-si extinda afacerea de distributie a energiei in afara Europei si Americii Latine si ar dori sa intre pe piata din SUA. O declarație in acest sens a fost facuta de Antonio Cammisecra, directorul diviziei infrastructura globala si retele a Enel, potrivit Reuters. „In Statele…