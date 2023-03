La ce să se aștepte bucureștenii la anul, în sezonul rece. Nicușor Dan: „Iarna viitoare o să fie mai bine, mult mai bine” Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a explicat ca cele mai mari probleme și pierderi apar pe rețeaua principala. De asemenea, acesta a mai afirmat ca in momentul de fața, exista in lucru proiecte cu fonduri europene care vor duce la remedierea acestei probleme.„Avem o retea care are cam 1.000 km reteaua principala si aici sunt pierderile cele mai mari. Asta inseamna intre CET-uri si punctele termice. Dupa aceea avem asa-numita retea secundara, care este intre punctele termice si blocuri. Aici pierderi sunt mult mai mici si aici sunt reparatii care se fac. Dar problema mare este pe reteaua… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, este convins ca iarna viitoare va fi mai bine in Bucuresti, din punct de vedere al termoficarii si a explicat ca pe reteaua principala sunt problemele unde apar pierderi, dar ca sunt in lucru proiecte cu fonduri europene care vor rezolva situatia, anunța…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei este optimist! Acesta a declarat ca iarna viitoare va fi mult mai bine, asta din punct din vedere al funcționarii sistemului de termoficare din Bucuresti. „O sa fie mai bine, mult mai bine, pentru ca pleaca si aceste proiecte care sunt finantate cu fonduri…

- Nicusor Dan a explicat, sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, ca intre CET-uri si punctele termice sunt in prezent probleme in reteaua de termoficare din Capitala. ”Avem o retea care are cam 1.000 km reteaua principala si aici sunt pierderile cele mai mari. Asta inseamna intre CET-uri…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a transmis marți, 21 februarie, ca a fost lansat in consultare caietul de sarcini pentru continuarea lucrarilor la noul patinoar Mihai Flamaropol din București, al carui stadiu de execuție a ajuns la 26%. „Am lansat in consultare de piața caietul de sarcini…

- S-a aprobat o finanțare prin PNRR de aproximativ 5,7 milioane euro pentru proiectul prin care stațiile de transport public vor fi dotate cu panouri digitale de informare, anunța primarul Capitalei, Nicusor Dan.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat vineri ca a fost aprobata cererea de finantare, prin PNRR, in valoare de un milion de euro, pentru etapele a doua si a treia ale proiectului de modernizare si extindere a sistemului de semaforizare inteligenta.

- Mai multe explozii au fost auzite in centrul Kievului miercuri dimineata, a anuntat primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, dupa un aparent atac cu drone, relateaza AFP. ‘Explozii in cartierul Sevcenkivski. Serviciile (de urgenta) sunt pe drum’, a scris primarul pe o retea de socializare. El a…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, avertizeaza ca, odata cu instalarea iernii, este posibil sa apara avarii la rețeaua de termoficare din București, in condițiile in care unele conducte sunt vechi de jumatate de secol, informeaza news.ro . Potrivit edilului, este regretabil faptul ca exista…