- Produsul Intern Brut al UE si al zonei euro a inregistrat o crestere de 0,2% in trimestrul al treilea fata de trimestrul precedent, tarile membre cu cel mai puternic avans fiind Romania si Cipru, ambele cu o crestere de 1,3%, arata datele publicate marti de Eurostat, transmite Reuters.

- Comisia Europeana estimeaza ca economia Romaniei va crește cu 5,8% in acest an, estimarea fiind puternic revizuita in sus fața de prognoza din vara, cand Executivul european vedea o creștere de 3,9%, și fața de primavara, cand estimarea era de 2,6%.

- Romania probabil va inregistra o crestere economica de 5,8% in 2022, dar ritmul de crestere ar putea scadea in urmatorii ani, pe fondul inflatiei ridicate, conditiilor financiare mai stricte si efectelor razboiului din Ucraina, potrivit estimarilor Comisi

- O mica fabrica privata din Cluj a reușit, de mai bine de 60 de zile, sa țina blocata 12,5% din flota de locomotive electrice a Muntenegrului. Remarul „16 Februarie” este o fabrica din Cluj, inființata in 1870 și privatizata ulterior de catre statul roman, ce are ca obiect principal de activitate construcția,…

- La data de 27 septembrie 2022, membrii Consiliului de Administrație și angajații Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica a Republicii Moldova (ANRE) au participat la o ședința de lucru cu reprezentanții Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei din Romania (ANRE).

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis astazi ca Guvernul ia masuri corecte si responsabile, aspect care se reflecta in cifrele din executia bugetara pe primele 8 luni. Potrivit premierului, veniturile bugetului general consolidat sunt mai mari cu 22 fata de perioada similara a anului trecut, iar investitiile…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca exista toate premisele ca Romania sa incheie acest an pe crestere economica.Putem sa vorbim de rezultate in ceea ce priveste credibilitatea dobandita de institutiile statului, de mediul de afaceri din Romania, recunoastere care se concretizeaza in cifre. Ieri am…

- Propunerea de amenajare a grupurilor sanitare in interiorul corpurilor de cladire a venit din partea unui membru al Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.4, Nicoleta Mirsevina. Atat elevii, cat si cadrele didactice vor incepe noul an scolar in conditii mult mai bune fata de anul trecut.…