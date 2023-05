Stiri pe aceeasi tema

- S-a intamplat in satul Ciureștii Noi, din nordul județului Galați, acolo unde a ajuns și o delegație misionara condusa de IPS Casian, arhiepiscopul Dunarii de Jos. Preoții și ierarhul au vizitat mai mulți batrani, carora le-au oferit alinare, dar și ajutoare materiale.

- TikTok a angajat trei personalitați politico-economice proeminente care sa o salveze de la „razboiul” pe care il are cu SUA, in timp ce aplicația de social media incearca sa convinga autoritațile americane ca nu are legaturi cu Guvernul chinez, informeaza publicația Wall Street Journal. Fii…

- Este litera de lege – concediul de acomodare platit, pentru persoanele care adopta un copil in Romania este de maximum 2 ani, in loc de 1 an cat era pana azi. Președintele Iohannis a promulgat astazi actul normativ pe care l-am inițiat, devenit acum Legea nr. 70/2023. De maine, oricine adopta un copil…

- O adolescenta in varsta de 16 ani, mama a unui bebeluș de trei luni, a pus pe jar poliția din Buzau și Ialomița dupa ce a plecat de la domicilul din Urziceni. Oamenii legii au intrat in alerta, mai ales ca informația inițiala indicase ca o minora și bebelușul ei au fost luați cu forța …

- Comisia economica, industrii si servicii din Senat l-a audiat, luni, pe presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, presedintele comisiei, Daniel Zamfir (PSD) afirmand ca ar trebui sa isi dea demisia si ca are "doua bombite sub scaun". Chiritoiu a precizat despre scandalul insolventei Euroins…

- Centrul de Rezistenta Nationala din Ucraina informeaza ca, in teritoriile temporar ocupate din regiunea Herson, invadatorii ruși recurg la amenințari și pedepse impotriva ucrainenilor care refuza sa accepte un pașaport de cetatean al Federatiei Ruse, informeaza Rador."Populația locala din teritoriile…

- Peste 100 de milioane de oameni joaca poker in scop recreational, o activitate distractiva ce ii scoate din rutina. Un joc transmis din generatie in generatie care traieste cele mai bune momente ale sale avand in vedere dezvoltarile tehnologice care l-au facut si mai distractiv dar si mai accesibil…

- Conform buletinului de analiza toxicologica, inculpatul avea o alcoolemie de 2,40 mg l alcool pur in sange la prima proba prelevata ora 4.15 si 2,12 mg l alcool pur in sange la a doua proba prelevata ora 05.15 . Oamenii legii mai arata ca inculpatul nu a acordat niciun interes interdictiei legale de…