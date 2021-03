Biserica Ortodoxa Romana a transmis zilele acestea o clarificare cu privire la intervalul orar care vizeaza restricțiile de circulație in noaptea de Inviere. Paștele la credincioșii ortodocși se va praznui anul acesta pe data de 2 mai. „In legatura cu neințelegerea legata de intervalul orar al ridicarii restricțiilor de circulație (pe jos sau cu mijloc de transport personal) in noaptea de Inviere, neințelegere pe care unii s-au grabit sa o speculeze din nou „martiric”: Slujba Invierii incepe și se termina la ore diferite in bisericile catolice și ortodoxe. In cele din urma ea se desfașoara intre…