Stiri pe aceeasi tema

- Compania eMAG anunta ca de Black Friday va avea in oferta 3.000 de teste Real Time PCR la 199 lei, cu o reducere de aproape 50%. Testele vor fi efectuate in cadrul clinicilor Poliana, au precizat reprezentantii companiei eMAG.Romania a intrat in carantina partiala la inceputul saptamanii, dupa cresterea…

- BLACK FRIDAY 2020. eMAG estimeaza ca in aceasta ediție aniversara de Black Friday 2020 clienții vor face comenzi totale in valoare de 585 de milioane de lei, cu 17% mai mult decat anul trecut. "Anul acesta oamenii vor sa investeasca mai mult in confort și tehnologie, in contextul generat de…

- eMag organizeaza a zecea ediție de Black Friday in acest an vineri, pe 13 octombrie. Cele trei ceasuri rele se pot transforma in afaceri bune daca reușiți sa gasiți reducerile potrivite pentru produsele dorite. Evident, fiind un an atipic, cu o pandemie care face ravagii printre cumparatori, eMag lanseaza…

- eMAG promite ca de Black Friday va avea în oferta 4 milioane de produse ce vor avea reduceri totale de 300 milioane lei.Compania estimeaza ca în aceasta ediție aniversara de Black Friday clienții vor realiza comenzi totale în valoare de 585 de milioane de lei, cu 17% mai mult decât…

- A 10-a ediție Black Friday la eMAG vine cu numeroase premiere pentru clienți: pe 13 noiembrie, peste 4 milioane de produse vor avea reduceri totale de 300 de milioane de lei, oferite de catre eMAG și de sellerii din Marketplace. eMAG estimeaza ca in aceasta ediție aniversara de Black Friday clienții…

- ​Compania IT Salesforce, liderul mondial în soluții de automatizare a gestionarii relațiilor cu clienții (CRM), a lansat, marți, un fond de investiții de 100 de milioane de dolari, pentru finanțarea unor startup-uri de educație, training, ecologie și alte domenii. Citește mai departe și…

- Crama Murfatlar este scoasa la vanzare de lichidatorul judiciar al companiei pentru suma de 10 milioane euro (plus TVA), iar cele 370 de hectare de vie vor fi scoase la licitație cu 3 milioane euro (plus TVA), conform Ziarul Financiar. Cele doua active sunt cele mai valoarea ale companiei Murfatlar…

- Grupul Walmart a confirmat pentru CNBS ca este interesat sa preia populara aplicatie de video-sharing, informatie care a dus la cresterea actiunilor Walmart cu aproape 5%. Compania mama a TikTok, ByteDance, din China, este aproape de un acord de vanzare a operatiunilor sale din Statele Unite, Canada,…