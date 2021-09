La ce facultate studiaza Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea. Frumoasa blondina in varsta de 28 de ani este in al doilea an de facultate, dupa ce pe primul l-a incheiat cu brio, fara nicio restanța. La ce facultate merge Irina Tanase Irina Tanase studiaza Dreptul la o facultate privata. Mai exact, ea studiaza la ”Facultatea […] The post La ce facultate merge Irina Tanase. Ce vrea sa faca iubita lui Liviu Dragnea appeared first on IMPACT .