Stiri pe aceeasi tema

- Ion a intrecut limita la petrecerea burlacilor, considera Raluca de la Mireasa sezon 4. Tanara s-a ridicat de pe canapea cand a vazut ca iubitul ei a dus-o pe una dintre fete in dormitor și ca a numit-o ”iubito”.

- Raluca și Ion formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri din casa Mireasa-Capriciile iubirii. Cei doi indragostiți se iubesc atat de mult, incat Ion a facut marele pas și a cerut-o in casatorie pe iubita lui, dar petrecerea burlacilor nu a fost chiar un motiv de petrecere pentru Raluca. Iata ce a…

- Concurenții de la Mireasa sezon 4 au avut petrecerea burlacilor, respectiv burlacițelor. In casa baieților au intrat cateva domnișoare sumar imbracate, in vreme ce in cea a fetelor au pașit mai mulți tineri. Iata cum au decurs lucrurile la cele doua party-uri.

- Ion și Raluca formeaza un cuplu deosebit, iar dupa mult timp in care cei doi au format o relație, concurentul a decis sa o ceara in casatorie. Un val de lacrimi și emoții a avut loc in platoul emisiunii Xtra Night Show. Evenimentul a fost foarte important pentru fiecare dintre cei doi. Iata cum au petrecut…

- Maria din casa Mireasa a avut parte de o surpriza emoționanta. Concurenta a purtat discuție telefonica cu tatal sau, in cadrul platoului Mireasa-Capriciile iubirii. Atunci cand l-a auzit pe cel care i-a dat viața, blondina nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi.

- Platoul emisiunii Mireasa, capriciile iubirii, a fost inundat de lacrimi de fericire. Dupa o perioada mai lunga de timp, Raluca și-a revazut mama și a reușit sa o stranga la piept. Concurenta nu se aștepta la o astfel de surpriza, iar toți cei prezenți in platou s-au emoționat. Iata cum a reacționat…

- Victor este deranjat de prezența mamei lui la emisiunea „Mireasa-Capriciile iubirii”, difuzata pe Antena Stars. El a fost obișnuit sa creasca alaturi de bunica lui, iar Alina nu a fost la fel de prezenta in viața acestuia. Femeia, pe de alta parte, neaga toate acuzațiile și susține ca nu a lipsit din…

- Carmen a intervenit telefonic pentru a da cateva explicații legate de scrisoarea pe care a trimis-o. Desparțirea dintre Ion și Raluca a fost una de-a dreptul rasunatoare, iar acum, concurentul din casa Mireasa, capriciile iubirii, a dat carțile pe fața și a spus care a fost motivul real a separarii.