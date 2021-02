Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Brașov revine la scenariul roșu dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a depașit 3 la mia de locuitori.Astfel, vor fi inchise din nou cinematografele si institutiile de spectacole, iar restaurantele si cafenele vor functiona exclusiv cu terase, potrivit Ziarului BrașovMetropolitan.…

- Autoritațile au decis sa inchida toate restaurantele, cafenelele, teatrele și salile cu jocuri de noroc din Ilfov din cauza creșterii numarului de persoane infectate cu virusul SARS CoV-2. Excepție sunt restaurantele și cafenelele din hoteluri care raman deschise pentru clienții cazați. Masura a fost…

- Restaurantele, cafenelele, teatrele și salile cu jocuri de noroc din Ilfov se inchid, din nou, din cauza ratei de infectare in județ, care este cea mai mare din toata țara. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a luat decizia duminica, iar masura va fi valabila doua saptamani.

- Autoritațile din județul Ilfov inaspresc restricțiile la inceput de an. Toate restaurantele, cafenelele și salile cu jocuri de noroc vor fi inchise. De asemenea, va fi suspendata activitatea și in cinematografe, instituții de spectacole sau de concerte. Excepție sunt restaurantele și cafenelele din…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov, in sedinta extraordinara de duminica, a dispus, ca urmare a ratei de incidenta de 4,28 a cazurilor de COVID 19, inchiderea in intreg judetul Ilfov, pentru doua saptamani, a restaurantelor, cafenelelor, salilor de spectacole si a jocurilor de noroc,…

- Restaurantele, cafenelele, salile de spectacole si jocurile de noroc pot funcționa in orașul Buzau, incepand de joi, in limita a 30% din capacitatea spatiului, dupa ce rata de infectare cu Covid a ajuns la 2,20 la mia de locuitori. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a adoptat, in…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Suceava a decis sa bage localitatea Radauți in scenariul roșu din cauza ratei de infectare de 3 cazuri la mia de locuitori. Astfel, in aceasta localitate se inchid restaurantele și cafenelele iar organizarea de spectacole și concerte va fi intersisa.…

- In județul Salaj se deschid, de joi, restaurantele și cafenelele in toate localitațile in care incidența cazurilor de COVID-19 nu depașește 3 la mia de locuitori, potrivit deciziei de miercuri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), potrivit Mediafax. In urma ședinței extraordinare…