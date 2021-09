Stiri pe aceeasi tema

Ziua Imnului National al Romaniei - Desteapta-te romane! - simbol al unitatii Revolutiei Romane de la 1848, a fost sarbatorita astazi, 29 iulie 2021 și in municipiul Targoviște.

In fiecare an, la 14 iulie, este sarbatorita Ziua Transmisioniștilor Militari, data la care, in 1873, a luat ființa prima subunitate de transmisiuni - secția de telegrafie

Ziua mondiala a ciocolatei, sarbatorita pe 7 iulie, aceasta data fiind consemnata in istorie drept momentul cand bautura pe baza de cacao a fost introdusa

Descoperiti Dunarea!, motto-ul dedicat zilei de 29 iunie, Ziua Internationala a Dunarii, care a fost instituita dupa semnarea, in 1994

MOBILIZARE, Gruparea de Jandarmi Mobila Ploiești,Poliția și Jandarmeria Dambovița sunt pe baricade la COJASCA și BRANIȘTEA, avand in vedere organizarea și desfașurarea alegerilor

Imbraca o ie și hai la petrecere. Evenimentul dedicat „Zilei Internaționale a Iei" va fi marcat astazi, 23 iunie, de la ora 20.00, in parcul de la Turnul Pompierilor. „Costumul popular este un pretios document artistic, social si istoric! Pe data de 23 iunie de la ora 20:00 va invitam in Parcul Dr.…

Compania de Apa Targoviste Dambovita SA, cu sediul in Bd. I. C. Bratianu, nr.50, Targoviste, reaminteste faptul ca din luna septembrie 2018, consumatorii au la dispozitie un PORTAL online prin intermediul caruia vine in sprijinul clientilor sai, oferindu-le urmatoarele facilitați: posibilitatea de a…

Ziua Iei, va fi sarbatorita la Casa Atelier Gravor „Gabriel Popescu"din Vulcana Pandele, cu acesta ocazie,Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca" Targoviște