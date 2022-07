La 5 ani e as la volanul kartului electric! Mathias Nicolaie abia a invațat sa vorbeasca, dar se descurca de minune atunci cand e la volan. La doar 5 ani, Mathias este cel mai mic sportiv participant la Marele Premiu al Orașului Ploiești! Baiețelul face Karting Electric din acest an și pana acum are 3 concursuri la activ. „Imi place foarte mult. Tina m-a invațat cum sa folosesc pedalele. Eu ma uit la Formula 1 și am doi piloți preferați, pe Verstappen și pe Leclerc” – Mathias Nicolaie, pilot Karting Electric. Paul are 7 ani și e innebunit dupa jocurile cu mașini pe consola. „ E distractiv sa merg la Karting. Aș vrea sa devin pilot, dar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

