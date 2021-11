Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania și Petrom sunt principalele companii de pe bursa romaneasca in care fondurile de pensii private obligatorii (Pilon II), SIF-urile și Fondul Proprietatea (FP) investesc bani. Pe plan extern, rețeaua globala de laboratoare Eurofins...

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 4,621 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 2,1%, in aceasta saptamana. Valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 33,24%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a ajuns la 221,829…

- “Piata de capital din Romania a inregistrat cresteri semnificative in primele noua luni ale anului, iar companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) au reusit sa obtina performante importante in raport cu alte piete dezvoltate. Aceste rezultate au fost obtinute intr-un context ambivalent: pe…

- Romgaz si ExxonMobil au prelungit cu o luna acordul de exclusivitate privind negocierea tranzactiei de achizitie a participatiei din proiectul de gaze cu OMV Petrom din Marea Neagra, anunța Ziarul Financiar. Romgaz (simbol bursier SNG), producator si furnizor de gaze naturale controlat de…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de luni, cu tranzactii in valoare de 945,16 milioane de lei (191,02 milioane de euro), efectuate in primele 30 de minute de la debutul operatiunilor. Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai…

- Acțiunile producatorului de materiale de construcții TeraPlast (simbol bursier TRP), iregistreaza in ultimele 5 ședințe de tranzacționare o creștere cumulata de 5%. Compania ajunge astfel la o capitalizare de 1,92 miliarde de lei, potrivit datelor agregate de la Bursa de Valori București. Luni, acțiunile…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 4 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 2%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 118,52%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea…

- Cele doua componente ale pieței de capital – bursa și organismele de plasament colectiv (OPC) – se confrunta cu seturi diferite de riscuri corespunzatoare condițiilor de funcționare specifice. Astfel, pentru piața OPC cele mai relevante sunt riscurile investiționale, riscul de credit și riscul de lichiditate.…