Numarul de WhatsApp Virgin Radio Romania – 0734.666.000 – este inundat de mesaje primite de la cei mai cool ascultatori, deveniți in ultimii trei ani prietenii The World Famous Virgin Radio. La fel și inboxul și wall-ul nostru de Facebook. Pe tot parcursul zilei, in direct la radio, alegem caștigatorii unor hanorace originale Virgin Radio... View Article