- Cu multi dintre jucatorii Farului Constanta pe teren, nationalele de fotbal U21, U20 si U19 ale Romaniei au obtinut victorii importante in ultimele partide disputate. La Under 21, in meciul cu Suedia U20, disputat la Marbella (Spania) si incheiat cu victoria tricolorilor, scor 1-0 (1-0), selectionerul…

- Nationala de fotbal Under-21 a Romaniei (selectioner Florin Bratu) a invins, cu scorul de 1-0 (1-0), reprezentativa similara a Suediei, la Marbella (Spania), intr-un meci amical. Unicul gol al intalnirii a fost marcat de Alexandru Cimpanu, in minutul 21, jucatorul Universitatii Craiova inscriind cu…

- Romania U21 intalnește astazi, in cadrul stagiului din Spania, reprezentativa U20 a Suediei, intr-un test de verificare. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR. Romania U21 - Mexic U21, urmatorul meci al selecționatei lui Florin Bratu, este programat sambata, 9…

- Naționala de fotbal a Romaniei, formata din jucatori sub 21 de ani, susține, incepand de astazi, un stagiu de pregatire centralizat in Spania. Selecționata tricolora are perfectate doua jocuri amicale la Marbella, urmand sa intalneasca joi, 7 octombrie, formația Under 20 a Suediei, iar doua zile mai…

- Selectionata under 21 a Romaniei a ajuns, marti, in Spania, unde va efectua un stagiu de pregatire. Calatoria a durat mai mult de sapte ore. Plecarea din cantonamentul de la Centrul National de Fotbal de la Buftea a fost la ora 4:30, iar peste 6 ore avionul a aterizat la Malaga, de unde a…

- Alexandru Ișfan va infrunta Suedia și Mexic! Selecționerul Florin Bratu a anunțat lotul pentru acțiunea reprezentativei U21 a Romaniei din Spania, unde tricolorii vor disputa doua partide amicale. Naționala care pregatește participarea la EURO 2023, competiția U21 pe care Romania o gazduiește alaturi…

- Florin Bratu (41 de ani), selecționerul echipei naționale U21 a Romaniei, a anunțat lotul pentru meciurile amicale cu Suedia U20 și Mexic U21, programate in prima jumatate a lunii octombrie. Romania U21 - Suedia U20 se joaca joi, 7 octombrie, de la ora 21:00.Romania U21 - Mexic U21 este programat sambata,…

- Selectionerii Florin Bratu si Bogdan Lobont au anuntat, vineri, jucatorii din strainatate convocati la echipele nationale Under-21 si Under-20 pentru partidele de pregatire ale celor doua reprezentative din luna octombrie, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. Selectionata U21…