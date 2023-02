Stiri pe aceeasi tema

- PSG, Bayern si Barcelona s-au impus in duelurile de miercuri, in timp ce Ionut Radu a fost titular in infrangerea suferita de Auxerre pe terenul lui Monaco. Toate rezultatele zilei sunt pe AS.ro. Barcelona si-a marit avansul in fruntea campionatului din Spania. Catalanii au opt puncte in plus fata de…

- Kylian Mbappe a marcat o „manita” de senzație in Cupa Franței, in exclusivitate in AntenaPLAY! Starul lui PSG s-a dezlanțuit in meciul cu Pays de Cassel, din „16-imil”. Mbappe a facut șah-mat defensiva micuței echipe de amatori din Franța și a marcat 5 goluri. Kylian Mbappe, „poker” de senzație in Cupa…

- Cristiano Ronaldo și Lionel Messi se vor duela in partida dintre cei mai buni jucatori de la Al-Hilal și Al-Nassr, și PSG. Meciul va fi in format live text, de la ora 19:00, pe AS.ro. Cristiano Ronaldo va debuta la noua sa echipa. Starul lusitan a fost transferat de Al-Nassr la inceputul anului, insa…

- Cristiano Ronaldo a oferit primele declaratii dupa ce a semnat cu Al-Nassr. Starul de 37 de ani sustine ca nu il intereseaza criticile si a atras atentia ca Arabia Saudita e singura echipa care a batut-o pe Argentina lui Messi, la Cupa Mondiala din Qatar. De asemenea, CR7 sustine ca a avut oferte din…

- Scenariu incredibil. Cristiano Ronaldo ar putea fi imprumutat de Al-Nassr la Newcastle in vara lui 2023. Singura conditie este ca Newcastle sa prinda un loc de Champions League. Scenariul avansat in presa internationala este plauzibil, avand in vedere ca fondul de investitii de la Al-Nassr si Newcastle…

- Cum și-a luat Neymar ramas bun de la legenda Braziliei, Pele, care a murit la 82 de ani. Caștigatorul a trei Cupe Mondiale suferea de cancer de colon și era internat de mai mult timp in spital. Atacantul lui PSG a avut o reacție emoționanta pe contul sau de Instagram. I-a mulțumit legendei Selecao pentru…

- Kylian Mbappe a devenit cel mai valoros jucator din lume. Starul francez l-a detronat pe „cyborg-ul” Erling Haaland, la final anului 2022. Mbappe a facut furori la Campionatul Mondial din Qatar, iar cota lui de piața a „explodat”. Mbappe a fost cel mai bun marcator de la Cupa Mondiala, cu 8 goluri,…

- Dani Alves a trimis „sageti” catre Kylian Mbappe, intr-un interviu publicat recent in presa internationala. Veteranul brazilian a declarat ca atacantul lui PSG este in „umbra” starurilor Lionel Messi si Neymar. Kylian Mbappe si Dani Alves au imprtit vestiarul lui PSG timp de trei sezoane, intre 2016…