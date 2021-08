“NN Group anunta numirea lui Kuldeep Kaushik in functia de CEO al NN in Romania, incepand cu data de 1 noiembrie 2021, mandatul sau fiind supus aprobarii autoritatilor locale. Kuldeep preia conducerea de la Gerke Witteveen, chief financial officer al NN in Romania, care a detinut rolul de CEO interimar in ultima perioada”, anunta compania. Kuldeep Kaushik se alatura NN Group venind de la AXA International & New Markets, unde a detinut rolul de chief operating and transformation officer incepand din 2017, desfasurand-si activitatea in Madrid, Spania. In cel mai recent rol, a coordonat activitatea…