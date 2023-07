Krrysopher lansează prima melodie din carieră – Homesick Krrysopher, cea mai noua apariție din industria muzicala, lanseaza single-ul de debut “Homesick” și anunța lansarea materialului “Rogvaiv”, pe 22 septembrie 2023. „Homesick” este o piesa obsedant de frumoasa care prezinta vocea uimitoare a lui Krrysopher și capacitatea ei de a crea muzica incarcata emoțional. Piesa este un exemplu perfect al tipului de muzica pe care il creeaza Krrysopher, cu sunetul sau visator și eteric, care transporta ascultatorul in alta lume. „Sunt Krrysopher, am 19 ani in momentul in care scriu asta. Daca citești aceste cuvinte, inseamna ca am facut-o! Fetița aceea care… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

