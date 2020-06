Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin ia considerare sa candideze pentru un nou mandat de președinte al Rusiei, daca alegatorii aproba modificarile constituționale care i-ar permite acest lucru, a spus acesta duminica într-un interviu, potrivit agențiilor de știri din Rusia, relateaza Reuters. Rusia va organiza…

- Statele Unite au ridicat avioane de lupta pentru a escorta patru bombardiere strategice nucleare Tupolev Tu-95MS ce efectuau un zbor planificat pe lânga granițele SUA, a transmis ministerul apararii de la Moscova, potrivit agenției RIA, preluata de Reuters. Avioanele ruseși au efectuat…

- Pandemia de coronavirus ar trebui sa incurajeze lumea sa regandeasca modul de adapostire a populatiei in situatii de catastrofe naturale, sustine arhitectul japonez Shigeru Ban, cunoscut in special pentru structurile sale temporare realizate din materiale usoare, precum hartia, relateaza joi AFP…

- Presedintele rus Vladimir Putin a aprobat starea de urgenta in orasul Norilsk, din regiunea arctica, dupa o scurgere masiva de produse petroliere intr-un rau si l-a mustrat intr-o interventie televizata pe un demnitar local pentru reactia intarziata a autoritatilor, informeaza Reuters si dpa.…

- Deocamdata nu exista temei pentru a vorbi despre normalizarea relatiilor dintre Rusia si SUA, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Xinhua si RIA Novosti. "Nu as manifesta un optimism excesiv in aceasta privinta. Da, interactionam in situatii extreme.…

- Doctorii din New York au observat tot mai multe cazuri de pacienti de 30 sau 40 de ani care sufera atacuri cerebrale vasculare cauzate de COVID-19, unii dintre ei neavand alte simptome ale bolii, relateaza CNN si Reuters.

- Kremlinul s-a declarat miercuri hotarat sa mearga pana la capat cu reforma sa constitutionala care ar putea sa-i permita lui Vladimir Putin sa se mentina la putere pana in 2034 , dupa amanarea referendumului care ar fi trebuit sa-l aprobe, din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza Agerpres . Initial…